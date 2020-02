Arlindo do Rosário: “Todos devem engajar-se para prevenir uma eventual entrada do coronavírus em Cabo Verde”

6/02/2020 16:20 - Modificado em 6/02/2020 16:20

O ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, assegurou hoje que o Governo está a implementar “uma série de medidas de prevenção” e que vai “fazer de tudo no sentido de enfrentar o surto” da epidemia do novo coronavírus, que já provocou 563 mortos e infectou 28.018 pessoas na China.

As declarações do ministro foram feitas na Assembleia Nacional, após o PAICV e a UCID, partidos da oposição, terem levantado a questão sobre o surto do coronavírus que começou na cidade de Wuhan, na província central de Hubei, China, e declarada na quinta-feira passada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional.

Em relação aos cidadãos provenientes da China, que não se encontram em quarentena, o governante explicou que os mesmos estão a ser acompanhados diariamente pelos serviços de Saúde, conforme as recomendações da OMS. “Todos devem engajar-se para prevenir para uma eventual entrada do coronavírus em Cabo Verde”

“Em relação aos kits já está equacionado junto da OMS e do gabinete dos assuntos financeiros, e para já a disponibilização dos equipamentos de protecção individual em todas as estruturas e a encomenda de mais equipamentos”, indicou, acrescentando que foi criado um canal de comunicação único para uma melhor articulação e coordenação.