Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas garante melhorias no Centro de Instrução Militar Zeca Santos

6/02/2020 16:14 - Modificado em 6/02/2020 16:14

O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA), Anildo Morais, sublinhou hoje, nas celebrações do aniversário de Zeca Santos, patrono do Centro de Instrução Militar do Morro Branco, em Mindelo, que foi construído uma nova caserna, para além de outros investimentos para oferecer melhores condições aos militares.

Durante o ato, Anildo Morais reiterou que “melhorias significativas” foram feitas no quartel, para oferecer aos militares “melhores condições de vida e trabalho”. Para Anildo Morais são ganhos que “regozijam e dão alento para seguir melhorando todos os aspetos inerentes à dignidade militar” neste quartel e em todos os quartéis do país, que segundo o mesmo têm beneficiado de melhorias nas condições de habitabilidade.

Anildo Morais revelou ainda que a publicação no Boletim Oficial (BO), do Estatuto dos Militares, é um documento “estruturante” e que vem “reforçar os instrumentos de gestão de carreiras”, simplificar e esclarecer procedimentos e “principalmente dignificar a carreira militar, concedendo aos militares melhores condições de carreira, trabalho, justiça e especialmente a nível salarial”.

O CEMFA concluiu referindo que o estatuto é “moderno e adequado às necessidades”.

Zeca Santos nasceu no dia 06 de Fevereiro de 1947 na cidade da Praia, tendo-se juntado a Amílcar Cabral na luta pela independência da Guiné e Cabo Verde e faleceu a 04 de Fevereiro de 1971 na Guiné-Bissau.