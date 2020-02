Morreu Kirk Douglas, uma das últimas lendas do cinema norte-americano

6/02/2020 01:18 - Modificado em 6/02/2020 01:18

Kirk Douglas, ator de ‘Spartacus’, lenda do cinema norte-americano e pai de Michael Douglas, morreu esta quarta-feira aos 103 anos de idade, de acordo com o confirmado pela família.

“É com tremenda tristeza que os meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas deixou-nos hoje aos 103 anos de idade”, confirmou o filho do ator, Michael Douglas, num comunicado enviado à revista People, esta quarta-feira.

“Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da Era de Ouro dos filmes que viveu bem os seus anos dourados, um humanitário, cujo compromisso para com a justiça e para com as causas em que acreditava criou um padrão a que todos podemos aspirar”, continua o comunicado.

Não é avançada a causa de morte de Kirk Douglas, que sofreu um ataque cardíaco em 1996. O ator era casado há 65 anos com Anne Buydens, e deixa três filhos: Michael [na imagem com o pai, Kirk, e com o filho, Cameron], Joel e Peter.

Como ator e filantropo, Kirk Douglas foi nomeado três vezes para Óscares da Academia de Hollywood, recebeu um Óscar Honorário, em 1996, e a Medalha Presidencial da Liberdade, uma das maiores condecorações civis nos Estados Unidos.

Kirk Douglas em 1967 © Getty Images

“A vida de Kirk foi bem vivida, e deixa um legado no cinema que vai perdurar pelas gerações futuras, e uma história como filantropo de renome, que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta”, acrescentou Michael Douglas. “Deixem-me terminar com as palavras que lhe disse no último aniversário e que continuam verdadeiras. Pai, eu amo-te tanto e tenho tanto orgulho em ser teu filho”.

Kirk Douglas era uma das últimas estrelas do Hollywood clássico e participou em mais de 70 filmes, entre eles ‘Champion’ (1949), ‘Paths of Glory’ (1957) ou ‘Spartacus’ (1960), escrito por Dalton Trumbo.

O ator norte-americano também recebeu o prémio Cecil B. DeMille, em 1968, que reconhece os artistas que tiveram um grande impacto no mundo do entretenimento, e o prémio honorário da Guilda dos Atores (SAG), em 1998.

Kirk Douglas, considerado uma das figuras mais respeitadas de Hollywood, fez uma das últimas aparições em público na cerimónia dos Globos de Ouro de 2018.

Por Notícias ao Minuto