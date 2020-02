Carnaval de São Vicente 2020: Cinco grupos na disputa do título de campeão

6/02/2020 01:05 - Modificado em 6/02/2020 01:05

Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Estrela-do-mar, Vindos do Oriente, Flores do Mindelo e Samba Tropical, este último não participa do desfile oficial.

O carnaval 2020, que este ano é a 25 de Fevereiro, já começou as agitar os grupos de São Vicente há muito tempo.

Apesar das dificuldades que todos os anos os responsáveis dos grupo se queixam, os trabalhos estão a todo o gás nos estaleiros.

Todos já iniciaram os seus preparativos para que no dia “D” saírem pelas principais artérias do Mindelo na disputa dos títulos e prémios, enchendo as ruas de Mindelo com muita imaginação, cor, magia e folia carnavalesca.

Cruzeiros do Norte – Campeão em título

O Cruzeiros do Norte, grupo campeão do carnaval mindelense, quer revalidar o título conquistado no ano passado e vai desfilar com o enredo “Tudo a dois”, com três carros alegóricos e cerca de mil figurantes e com a música “Um tôtxa dritim”, da autoria da dupla Jotacê/Anísio.

O presidente do Cruzeiros do Norte, Jaílson Juff disse que quer manter o grupo no topo do carnaval mindelense a 25 de fevereiro.

Vindos do Oriente – Inovação na disputa do título

De regresso ao Carnaval em 2014 após uma paragem de uma década, querem voltar a levantar o troféu máximo do carnaval do Mindelo. O grupo classificou-se em primeiro lugar do Carnaval de São Vicente, edição 2018 e sagrou-se bicampeão. No ano passado não participou dos desfiles oficiais.

Os ‘orientais’ farão um desfile à volta do enredo “Em busca da Pedra Filosofal”, do carnavalesco brasileiro Cláudio Miranda e dos cabo-verdianos Manú Cabral e Nóia.

Monte Sossego – a investida para sair do jejum de três anos consecutivos

O grupo do maior bairro da cidade do Mindelo que já leva três anos sem levantar o ceptro, quer conquistar o 11ª título de campeão. Os Índios, como são conhecidos, vêm com a vontade de arrasar com tudo e com todos, leva para o desfile o enredo “Nôs terra – mitos, contos e lendas”, entre 1500 a 1700 foliões, três carros alegóricos, um tripé e a música oficial “Fatxa, fatxa n’arena”, de Constantino Cardoso.

Flores do Mindelo – Boa vontade e determinação

Flores do Mindelo também tricampeão do carnaval mindelense, conquistando o título em 2010, tendo em 2011 sido barrado pelo Cruzeiros do Norte, no ano da caminhada para o “tetra”.

O grupo de há muito tempo vem se debatendo com problemas financeiros que colocam em causa a sua participação nos desfiles de carnaval, problemas para dar continuidade ao desejo de contribuir para um carnaval com mais brilho e graça.

O grupo desfila este ano com o enredo “A lenda de uma civilização mítica”, em torno do universo dos deuses egípcios, reflectido nos três carros alegóricos e embalados pela música “Lenda Mítica” de Eugénio Moreno e Erik Lima.

Estrelas-do-Mar – Confiança e ousadia

Depois do conturbado regresso ao carnaval de São Vicente em 2019, o grupo está convicto da meta para o Carnaval 2020, que é competir para ganhar.

O último dos cinco grupos a desfilar, o Estrelas-do-Mar, depois de anos de interregno regressou em 2019 ao Carnaval de São Vicente, e conquistou o terceiro lugar.

A agremiação projectou um desfile, este ano, com o enredo “Estrelas de nôs mar, tartaruga marinha”, dois carros alegóricos, 14 alas e cerca de mil foliões. O desfile deste grupo vai ser animado pela música “ Tartaruga Rainha” da dupla Jotacê/Anísio.