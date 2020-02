Fundador da WebSummit Paddy Cosgrave em Cabo Verde

6/02/2020 00:41 - Modificado em 6/02/2020 00:43

O empreendedor irlandês é também um dos nomes mais influentes do mundo no que toca à tecnologia, fundador da WebSummit, mas também responsável por grandes eventos tecnológicos para empreendedores e investidores vai estar no país a partir da próxima segunda-feira, 10 de fevereiro.

A convite do primeiro-ministro de Cabo Verde, vai participar, entre outros, no CV Next, a 12 de fevereiro, no encontro com empreendedores nacionais e toma parte no lançamento do projeto Bolsa Cabo Verde Digital e Kode Verde/Academia de Código do Programa Cabo Verde Digital e de visita ao Parque Tecnológico do país.

Conforme nota do governo, o empresário vai estar no país, enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável – PEDS 2017/2021, um importante esforço no sentido de transformar Cabo Verde numa plataforma digital, ancorada numa visão estratégica de Hub ICT, com alicerces sólidos de conectividade, desenvolvimento de capacidades e plataforma de serviços.

“É neste contexto que Cosgrave estará de visita a Cabo Verde – alinhado com a visão do executivo de atrair para o território nacional personalidades do mundo ICT numa perspetiva de, entre outros, dar aos jovens talentos cabo-verdianos a oportunidade de se relacionarem diretamente com os ‘game changers’ do mundo tecnológico”, avança a nota do governo.

“Queremos que o Paddy Cosgrave venha conhecer o que estamos a fazer em Cabo Verde. Que venha conhecer os nossos empreendedores de base tecnológica e a nossa ambição de ser um país que pode prestar serviços de tecnologia para todo o Continente Africano”.

Portanto, esta é a ousadia do governo em construir um Cabo Verde Digital que quer fazer pontes entre continentes e que quer atrair talentos e empresas para que, em conjunto com os jovens cabo-verdianos, possam gerar ideias e concretizar soluções de futuro, no presente” afirma o secretário de Estado da Inovação, Pedro Lopes.

A iniciativa “Cabo Verde Digital” é uma plataforma que visa reforçar a comunidade ICT e apoiar na criação do ecossistema digital através da formação e empreendedorismo tecnológico em Cabo Verde.