Ministério das Infra-estruturas e Câmara do Porto assinam acordo de requalificação do centro histórico de São Vicente

6/02/2020 00:34 - Modificado em 6/02/2020 00:34

A assinatura do acordo na área de requalificação de centros históricos, será realizado na sexta-feira, 07, em São Vicente pela ministra das Infra-estruturas, Eunice Silva e o presidente da Câmara Municipal do Porto (Portugal), Rui Moreira, que cumpre visita a Cabo Verde.

Conforme nota do executivo ao NN, Rui Moreira e uma comitiva da Câmara Municipal do Porto estão em Cabo Verde e visitaram já as ilhas do Fogo e de São Nicolau, com o objectivo de conhecer os seus centros históricos e delinearem estratégias de colaboração em intervenções necessárias para a requalificação dos mesmos.

Devido “à boa experiência de cooperação” que a câmara presidida por Rui Moreira tem com a Câmara Municipal de São Vicente, fruto da geminação existente, o Governo pretende estender essa parceria aos municípios de São Filipe (Fogo) e Ribeira Brava (São Nicolau) para intervenção nos seus centros históricos.

O objetivo principal, como assegura a mesma nota, incide no estabelecimento de uma parceria para a elaboração de uma estratégia de planeamento e ordenamento do território, de requalificação do património edificado e de promoção de habitação, sobretudo nestas três ilhas de Cabo Verde, com especial incidência em São Vicente, com a qual o Porto é geminado desde 1992.

O documento refere ainda que a Câmara Municipal do Porto apresenta “uma vasta experiência comprovada” em matéria de requalificação de centros históricos e habitação social e poderá apoiar estes municípios cabo-verdianos nessa área.