Cidadão salense vítima de golpe através do Cartão24 alerta para este tipo de situações

6/02/2020 00:06 - Modificado em 6/02/2020 00:08

Um cidadão salense notifica que foi vítima de um golpe, depois de ter enviado através das redes sociais, uma foto com os números da frente e do verso, do seu Cartao24.

Ao NN, este cidadão que preferiu anonimato, revela que foi vítima de um golpe “invulgar” com o seu Cartão24, depois de ter enviado uma simples foto contendo os números gravado na parte dianteira e no verso do cartão.

“Achei normal o pedido e enviei a foto, não sabendo se era possível fazer estes tipos de golpes da forma como foi feito. Logo no dia seguinte fui levantar dinheiro para as despesas do mês e deparei com a minha conta a zeros. Fui ver o que aconteceu e soube que o meu dinheiro da conta tinha desaparecido. Dirigi-me às autoridades polícias, pelo que agora estou a aguardar uma resposta” conta este jovem.

O mesmo aclara que é preciso alertar a sociedade para situações “inusitadas” do género e que podem acontecer em momentos que menos se espera, pois seria difícil de imaginar que com os números impressos na frente e verso do seu cartão seria possível ser-lhe retirado todo o seu dinheiro da conta.

Este explica ainda que segundo lhe foi comunicado pelas autoridades policiais, através código de apenas 3 dígitos contido no cartão, é possível apenas fazer compras online com Visa, também bilhetes nas companhias aéreas e recargas de telemóveis, que aceitam pagamentos via internet.

Em casos do tipo, uma fonte bancária garantiu-nos que o normal é bloquear o cartão imediatamente e depois formalizar uma queixa junto do seu banco, que tomará por sua vez as medidas necessárias e ao seu dispor, como exemplo remeter para investigação pela SISP – Sociedade Interbancária de Sistema de Pagamentos.