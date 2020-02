Autoridades cabo-verdianas alvo de críticas pela forma como estão a encarar a entrada no país de pessoas provenientes da China

5/02/2020 23:58 - Modificado em 5/02/2020 23:58

A actuação das autoridades sanitárias cabo-verdianas, no que concerne a entrada no país de pessoas provenientes da China, epicentro da epidemia do novo coronavírus, está a ser alvo de críticas.

É que nos últimos dias vinte pessoas provenientes da China, entraram em Cabo Verde, sendo que nenhuma delas foi colocada em quarentena obrigatória, até porque a Constituição de Cabo Verde não permite internamentos compulsivos. Também conforme as autoridades sanitárias os cidadãos cabo-verdianos e chineses que chegaram da China estão em casa sob vigilância de técnicos de saúde.

Para além das preocupações no seio da população cabo-verdiana, o antigo ministro da Saúde, Dário Dantas dos Reis, avançou esta quarta-feira, em entrevista à Rádio Pública que as autoridades sanitárias deveriam fazer uma outra abordagem às pessoas que chegam da China e que se a quarentena voluntária fosse explicada aos mesmos da melhor forma o cenário seria melhor.

“Esta manutenção das pessoas em casa, dá-nos a sensação falsa de segurança. No fundo não existe nenhuma separação, pois as pessoas que vieram, estão alguns em São Vicente, Praia, Assomada e também em Santo Antão. Se houver efetivamente pessoas que estejam infectadas não há melhor maneira de disseminar nas ilhas esta situação” rematou.

No entanto, nesta quarta-feira, o director nacional da Saúde, Artur Correia esclareceu que neste momento o país encontra-se “minimamente preparado para combater a propagação” do coronavírus, mas que arquipélago não tem capacidade para fazer diagnóstico do surto.

Conforme o mesmo estão criadas as condições para que as amostras sejam encaminhadas para o Instituto Pasteur, de Dakar, e o Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, caso houver algum caso suspeito de coronavírus.