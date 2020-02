Mestre Mick Lima mais de trinta anos no carnaval de São Vicente

Fotos: Zé Pereira

Natural de Santo Antão, Mick Lima fez a sua estreia no carnaval de São Vicente há mais de trinta anos, pelo revivido grupo carnavalesco Estrelas-do-Mar, e este ano volta a estar no comando da bateria.

Foi no conjunto Kings que começou a dar os seus primeiros passos na música, como percussionista e hoje é um nome bem referenciado no carnaval de São Vicente. É um dos mais antigos e referenciados mestres de Bateria do país.

Durante vários anos, foi o único mestre de batucada em São Vicente. Quase todos os mestres, que este ano estão à frente da batucada dos grupos de São Vicente estiveram sob a sua alçada.

“Ser mestre de bateria é uma das grandes responsabilidades de qualquer integrante do grupo. É uma boa sensação, mas também existe uma grade pressão sobre nós, porque não temos apenas os tocadores de olho em nós, toda a plateia está atenta aos nossos gestos e não podemos falhar, porque se falharmos podemos prejudicar o grupo e ninguém quer isso”.

Relembra que antigamente para conseguir tocar, tinha que viajar para o Brasil, onde embarcava os instrumentos e depois recebia-os aqui em Cabo Verde. E foi evoluindo ao longo dos anos e actualmente produz os seus próprios instrumentos de forma artesanal e, também os comercializa para diversas ilhas do país, como Sal, Boavista, Santo Antão e Santiago, este em menor número.

Num país, onde o carnaval de São Vicente é considerado o maior e melhor, falar dos profissionais que fazem parte deste universo, enriquece ainda mais.

Entretanto Mick Lima afirma que é preciso muito cuidado ao se referir como um profissional da festa do Rei Momo. “Quero ser um profissional do carnaval, mas é difícil porque em São Vicente um profissional ligado a área trabalha nos dois/três meses que antecedem o carnaval, que acontece uma vez por ano”.

Sobre a evolução da batucada mindelense, Mick reconhece os talentos que fazem parte da bateria em São Vicente, já que muitos deles trabalharam sob a sua “batuta” de maestro ao longo dos anos. E os grupos também estão a evoluir também no quesito de batucada.

Sobre o carnaval de São Vicente diz que há uma grande competitividade, trabalhos originais e “não posso afirmar que o carnaval de tal ano foi melhor, isso porque São Vicente sempre surpreende”.