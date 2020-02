São Vicente quer voltar a apostar no Mindel Awards

Criado em 2011, o evento que tem como objetivo premiar os melhores da ilha de São Vicente em diversas áreas, teve apenas duas edições, sendo a segunda em 2013.

Este evento foi criado, com o objectivo de reconhecer, galardoar e distinguir as pessoas, instituições ou obras de sanvicentinos que se destacaram no seu âmbito profissional ou amador no território mindelense, realça a organização que este ano quer trazer um evento de qualidade para distinguir os melhores, desde a música, ao desporto, passando pela melhor instituição social. A organização pretende trazer de volta o evento de forma a valorizar e promover a cidade do Mindelo onde será realizada a gala.

Com nova produção, este evento pretende também “resgatar a memória e valorizar o que acontece no meio social durante o ano.

“Estimular a actividade como um todo; realizar um grande encontro entre todos os envolvidos com o desenvolvimento da ilha”.

“Mindel Awards” é a única premiação com várias categorias diferentes, o que faz com que sua importância seja ainda maior, realça a organização, que assegura que está tem como missão principal “promover, difundir e aprimorar a utilização de uma das mais modernas e eficazes ferramentas no desenvolvimento no meio sanvicentino” e por isso, acreditam que estão contribuindo de forma positiva para que a sociedade valorize os seus cidadãos actuantes.