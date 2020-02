Grito Rock em Cabo Verde com grupos de Portugal, Angola e Moçambique

5/02/2020

Grupos de oito países, incluindo Portugal, Brasil e Angola, vão atuar na 8.ª edição do festival Grito Rock, que acontece em março na cidade da Praia, Cabo Verde, informou hoje a organização, que vai homenagear Nhonhô Hopffer Almada.

Em nota de imprensa, a produtora ARTiKUL CJ, que organiza o evento, adiantou que a 8.ª edição do Festival Internacional Grito Rock Praia vai ser realizada entre 18 e 23 de março na cidade da Praia.

Além de Cabo Verde, Portugal, Angola e Brasil, o evento vai ter atuações de grupos de Espanha, Alemanha, Equador e Marrocos.

O homenageado deste ano será o músico cabo-verdiano Nhonhô Hopffer Almada, “uma forma de reconhecer o seu contributo no cenário musical do país”, segundo os organizadores.

O festival vai ter ainda música alternativa, intercâmbios, workshops e, à semelhança do ano passado, vai estar associado à causa ambiental, com mensagem para preservação e proteção do ambiente.

Este ano, o Grito Rock, a nível mundial, chega à 14.ª edição, e acontece em mais de 400 cidades, em mais de 40 países.