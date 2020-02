Bebé que nasceu de paciente com coronavírus diagnosticada com a doença

5/02/2020 15:47 - Modificado em 5/02/2020 15:47

O recém-nascido lançou as suspeitas de que a infeção pode ser transmitida pelo útero.

Um bebé chinês que nasceu de uma paciente infetada com coronavírus também foi diagnosticado com a doença, 30 horas depois do parto, tornando-o na pessoa mais nova a ser infetada com o vírus.

Os médicos têm agora receio de que a infeção possa ser um caso de “transmissão vertical” – infeções transmitidas de mães para bebés durante a gravidez, parto ou imediatamente depois, refere a AFP.

O recém-nascido infetado, cujo género não foi divulgado, nasceu em Wuhan no passado domingo. Foi confirmado que a mãe tinha coronavírus antes de entrar em trabalho de parto. O bebé foi transferido para o hospital infantil de Wuhan.

A agência Xinhua deu conta na passada segunda-feira de que um bebé nascido a semana anterior de uma mãe infetada tinha dado negativo para coronavírus.

A notícia surge depois de os especialistas darem conta de que o vírus possa ser espalhado pelas fezes.

Ainda não se sabe quando é que a quarentena será suspensa. Até agora há já quase 500 mortos resultantes da infeção pelo novo coronavírus 2019-nCov e um total de mais de 24 mil infetados.

Por Notícias ao Minuto