Abraão Vicente: “Mindelo vai ganhar o maior Centro Cultural do país”

5/02/2020 14:09 - Modificado em 5/02/2020 14:10

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, garantiu hoje, que Mindelo vai acolher o maior Centro Cultural construído de raiz no pós-independência, sendo que o “novíssimo” Centro Cultural das Artes e Design será o “farol” para as artes em Cabo Verde.

A garantia do ministro que tutela a pasta da Cultura foi dada no Parlamento, na abertura do debate parlamentar, frisando ainda que a obra é financiada a 100% pelo Governo, o que na perspetiva do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, coloca a tónica sobre a importância e o valor do setor da cultura.

O ministro vincou ainda que o país está a viver um momento em que o Estado está a aprofundar as relações com entidades internacionais, como a UNESCO e a OMP, e “é um momento em que o país celebra pela primeira vez a implementação de uma verdadeira política dos direitos do autor e direitos conexos, através da aprovação da nova lei do direito do autor e aprovação da primeira lei que regula e cria as entidades de gestão coletiva”.