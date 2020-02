Salamansa acolhe atividades de celebração do Dia Nacional do Pescador

Em comemoração ao Dia Nacional do Pescador, que este ano decorre sob o lema “Celebrar o mar, valorizar o pescador”, que se assinala esta quarta-feira, 05, a zona piscatória de Salamansa, em São Vicente, vai acolher várias actividades.

Ds atividades promovidas pelo Mistério da Economia Marítima, sobressaem uma feira de saúde que vai disponibilizar testes de glicemia, colesterol, medição de tensão arterial, rastreios e atendimento médico gratuito à população de Salamansa.

Homenagem aos pescadores mais idosos, uma conversa aberta sob o tema “Pesca e os atores da gestão sustentável”, torneios de bisca e oril e o concurso musical “Todo o pescador canta”, são outras atividades previstas para o dia.

Para além de Salamansa, o Dia Nacional do Pescador é celebrado também no Porto Novo, Santo Antão, no concelho de Santa Cruz, em Santiago e em São Nicolau, onde será inaugurado um alpendre de pescadores e ainda no Fogo, onde será inaugurada a Casa do Pescador.