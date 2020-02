Augusto Neves : CMSV não é só estradas mas também o empenho na área social – (vídeo)

4/02/2020 23:15 - Modificado em 4/02/2020 23:15

Durante a sua intervenção, no ato de descerramento da placa de Reabilitação de vias em betuminoso e pavimentação sobre calçada, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, diz que o trabalho da CMSV não é só asfalto, mas também um forte empenho na área social com foco na habitação social e com resultados na melhoraria da vida das pessoas.