“Forças Expedicionárias a Cabo Verde na II Guerra Mundial” uma abordagem da Segunda Guerra Mundial em Cabo Verde ilustrada por Adriano Lima

Uma abordagem diferente no tratamento na II Guerra Mundial em Cabo Verde, com testemunhos das mudanças vividas pelos povos das ilhas com a presença de soldados estrangeiros em território nacional, é alguns dos ingredientes retratados na obra “Forças Expedicionárias a Cabo Verde na II Guerra Mundial”, de Adriano Miranda Lima, a ser apresentada no Centro Cultural do Mindelo, no dia 06 de Fevereiro.

Conforme consta o livro “Forças Expedicionárias a Cabo Verde na II Guerra Mundial”, do coronel reformado do exército português, baseia-se entre 1941 e 1945, durante a II Guerra Mundial, onde forças militares de 5.820 homens, destacadas pela então Metrópole, desembarcaram em Cabo Verde e distribuíram-se por S. Vicente (3.015), Sal (2.100) e S. Antão (705), para prepararem posições defensivas contra um eventual invasor.

Como diz, o livro que retrata de tudo um pouco sobre este período, aconteceu porque Portugal, embora neutro no conflito, foi pressionado pela Inglaterra e pelos EUA a reforçar a defesa das suas ilhas atlânticas (Açores, Cabo Verde e Madeira) para evitar que a Alemanha as ocupasse e tirasse proveito do seu potencial estratégico.

“Da atividade militar e seus envolventes e vicissitudes de ordem operacional e logística, mas também do alvoroço que a presença das tropas representou para a rotina e a pacatez das ilhas. A narrativa debruça-se sobre a interacção dinâmica das forças militares com as circunstâncias concretas que as envolveram no quadro da sua missão, e abre espaço, e bastante, para pôr em evidência as múltiplas situações em que os militares interagiram com as populações e a sociedade civil” enaltece.

Nisto enfatiza que há muitas histórias para contar, e algumas de grata memória para as populações, como a acção médica e o apoio sanitário que as tropas disponibilizaram para os civis, em que se destaca sobremaneira a figura grandiosa do capitão médico José Baptista de Sousa, cuja imagem ainda perdura na memória do povo de S. Vicente.

Neste livro o autor ainda debruça-se igualmente sobre o pano de fundo social em que se desenrolou a missão das Forças Expedicionárias, em que as nossas ilhas foram à época assoladas por uma seca prolongada que, agravada pelo descaso ou pela inoperância do governo central, vitimou 24.463 pessoas, sobretudo aquelas que dependiam exclusivamente da agricultura para a sua sobrevivência.

“Do lado das Forças Expedicionárias reveste significado estatístico a circunstância da morte de 68 militares, trágica ironia porque as mortes não resultaram de acções violentas ligadas à actividade militar mas de doenças infecciosas que poderiam ter sido debeladas caso a penicilina estivesse já disponível em território nacional. Nesta particularidade, o quadro de carências era comum à população civil e à militar” assegura.

Por fim, afirma que o livro de historiografia que abarca 250 páginas cruza-se com a sociologia e conta histórias reais de homens fardados e de vidas humanas.

A apresentação do livro a ter início às 18H00, no Centro Cultural do Mindelo, será feita por Ana Cordeiro e o autor será representado pelo seu primo José Carlos Soulé.