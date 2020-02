Empresa BrainStorm Clube de Português em São Vicente

4/02/2020 01:40 - Modificado em 4/02/2020 01:40

A empresa sediada em São Vicente, BrainStorm CoWorking, diz que o objectivo do projecto, que já arrancou é juntar no mesmo espaço, um grupo de pessoas com a finalidade de trabalhar em conjunto, para melhorar o português.

“A ideia é ser um clube e não um curso. Aqui as pessoas vêm trabalhar textos juntos, tanto na produção escrita, académico, técnico, literário e criativo”, lançou Giselle Silva.

O Clube de Português é mais da empresa, que surge na necessidade, conforme esta responsável, devido a dificuldade que algumas pessoas tem com o português.”É também uma vontade própria, uma forma de abarcar todas as necessidades”.

Destinado a maiores de doze anos e à pessoas que queiram treinar bastante, a gramática e vocabulário e a desenvolver o português.

A ser realizado, uma vez por semana, o clube irá trabalhar essencialmente conteúdos que são voltados para o uso do português como um instrumento de trabalho do dia a dia, que é o que ele realmente é. “Afinal, antes de ser matéria de prova, a língua portuguesa é um meio de comunicação e, principalmente, de autonomia”.

O objectivo é oferecer conhecimento aplicado ao quotidiano e ajudar a produzir conteúdo de qualidade, interpretar textos com precisão, a construir textos com argumentos convincentes, com objetivos bem definidos e com português impecável.