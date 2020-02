Jorge Santos: Ainda este ano pode haver uma iniciativa legislativa para melhorar as condições da classe marítima

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, diz que está em discussão no parlamento uma proposta e, “possivelmente”, neste ano haverá uma iniciativa legislativa para melhorar as condições da classe marítima.

Um assunto, abordado a saída de uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, e realizada, segundo a mesma fonte, em primeiro lugar para se inteirar das actividades municipais e dos investimentos, principalmente na área de reabilitação urbana, mas, com foco também na habitação.

Jorge Santos garantiu estarem no parlamento as propostas para a criação das zonas económicas especiais, inclusive a de São Vicente relacionado com a economia marítima, que deverão começar a ser debatidos a partir desta quinta-feira.

“Penso que é uma nova visão de desenvolvimento da ilha, seja a nível do desenvolvimento industrial e da economia marítima, seja a nível do turismo, porque projecta já uma nova centralidade económica e urbana de São Vicente”, defendeu, com a visão de ser necessário envolver “todos os sujeitos parlamentares nacionais para se ter consenso”.

“Esta é uma estratégia que vai permitir a evolução e fazer o ‘upgrading’ que São Vicente precisa em termos não só de participação no desenvolvimento, mas, para criar emprego e bem-estar dos sanvicentinos”.

O presidente da Assembleia Nacional, considerou ainda que a habitação é um dos “problemas estruturantes” da ilha de São Vicente, principalmente na zona periurbana, mas, que tem sido colmatado com “vários programas”.

“Este é um dos problemas estruturantes da cidade do Mindelo, principalmente nas suas zonas periurbanas e hoje estão em curso vários programas como o de Portelinha, o programa fomento à habitação da IFH”, sublinhou Jorge Santos, para quem também há uma “forte aposta” da câmara municipal nesta matéria.

Discutiu-se ainda, ajuntou, a requalificação e iluminação públicas versus a segurança, uma vez que “Mindelo é, cada vez mais, uma cidade turística” e os empreendimentos projectados e em construção deverão fazer aumentar o curso de turistas.