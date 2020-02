Sal recebe Iª Etapa do Circuito Mundial de Kite Surf 2020

4/02/2020 01:08 - Modificado em 4/02/2020 01:08

A Iª Etapa do Circuito Mundial de Kite Surf 2020, a realizar-se em Ponta Preta e KiteBeach, Ilha do Sal, de 29 de fevereiro a 06 de março, já foi agendada na página da GKA Style juntamente com outros próximos circuitos a serem realizados em vários países do mundo.

Recorde-se que é a terceira vez consecutiva que Cabo Verde recebe esta Taça do Mundo e esta será mais uma oportunidade para os atletas cabo-verdianos darem o seu melhor, no maior evento nesta categoria a nível mundial.

De realçar que em 2019 o surfista cabo-verdiano Mitú Monteiro, conquistou a 1ª Etapa do Campeonato Mundial de Kitesurf, que decorreu na praia de Ponta Preta, na ilha do Sal, ao vencer na final o outro cabo-verdiano Airton Cozzolino, este último que viria a sagrar-se tricampeão do mundo na última etapa realizada no Ceará, Brasil.

A GKA Style representa os interesses da indústria da modalidade kite para apoiar e promover os interesses de todos os praticantes de kite.