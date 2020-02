FIFA quer CAN a cada quatro anos

O Presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA),Gianni Infantino, anunciou o desejo do Campeonato Africano das Nações passar a realizar todos os quatro anos em vez dos habituais dois anos, seguindo o exemplo do Campeonato Europeu de Futebol.

A convicção do presidente da entidade máxima que gere o futebol mundial, vem na sequência de uma missão de seis meses que a FIFA desenvolveu em colaboração com a Confederação Africana de Futebol (CAF), para implementar uma série de reformas focadas na administração, arbitragem e competições.

No entanto, as reações à pretensão da FIFA em relação à CAN já suscitaram reações, como as do presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feizal Sidat, que não vê com bons olhos esta alteração, lembrando que a realidade africana nada tem a ver com a realidade europeia.