Museu do Mar em São Vicente entre os mais visitados do país em 2019

3/02/2020 15:30 - Modificado em 3/02/2020 15:30

Os Museus de Cabo Verde registaram um aumento de 32% de visitantes em 2019, sendo que o Museu do Mar em São Vicente, foi o terceiro mais visitado contabilizando um total de 3.169 visitantes, mais 740 do que em 2018.

Conforme o Ministério da Cultura, esta percentagem [32%] traduz-se em mais de 7 mil visitantes que no ano anterior, entre turistas nacionais, estrangeiros e estudantes. Nisto os museus em Cabo Verde registaram um aumento de visitantes “considerável” em 2019 relativamente ao ano anterior, passando dos 22.096 visitantes para 29.264, ou seja mais 7.168 visitantes, representando um aumento de 32%.

“Isto representa claramente os impactos das medidas implementadas pelo IPC, no quadro do Projeto Museus de Cabo Verde”, situa a mesma fonte, fundamentando que representa um empenho do Governo liderado por Ulisses Correia e Silva em priorizar a cultura.

“Com financiamento direto em cerca de 40 mil contos, canalizados na reabilitação e readequação dos espaços museais, no melhoramento dos conteúdos museológicos, na aquisição de equipamentos, na formação de técnicos e a aposta nos serviços educativos, este aumento do número de visitantes representa na prática a aposta do Governo no setor”, lê-se numa nota publicada pela tutela da Cultura.

O museu com maior afluência de visitas continua a ser o Museu da Resistência, Ex-Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago, com um total de 11.812 visitantes, com um aumento de 2.812 relativamente ao ano anterior. O segundo mais visitado é o Museu Etnográfico na Praia, com um total de 6.413, mais 2.113 do que o ano transato. O terceiro mais visitado, o Museu do Mar em São Vicente que contabiliza um total de 3.169 visitantes, mais 740 do que em 2018. O quarto mais visitado foi o Museu Norberto Tavares em Santa Catarina de Santiago, com 2.717 visitantes.

Os turistas continuam a ser o público que mais visita os museus no país, seguido de estudantes nacionais do ensino básico e secundário.

Para o ano de 2020 o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas está a trabalhar no reforço dos mecanismos de comunicação e promoção dos museus visando o aumento do número de visitantes.