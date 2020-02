Campeonato Regional Sub-17: Cantareira inicia defesa do título com vitória frente ao Estoril

A formação do Cantareira, campeão regional e nacional em sub-17, estreou-se com uma vitória no Campeonato Regional da categoria por 2-0, ante ao Estoril, em jogo disputado no campo d’Bitim.

Depois do atraso em cerca de três semanas eis que o pontapé de saída para a nova época desportiva de sub-17 foi dada este fim-de-semana, com a realização de três jogos. O quarto jogo que completava a jornada, entre Juventude e Batuque foi, entretanto, adiado.

A jornada inaugural arrancou com a vitória dos atuais campeões em título, o Cantareira, que no jogo frente ao Estoril teve em Varela o seu homem golo, ao marcar os dois tentos que valeram os primeiros três pontos da época à formação de Monte Sossego.

Ainda nesta jornada destaque para a vitória do Atlético de Pedra Rolada sobre o Corinthians, por 2-0, que arranca também com o pé direito nesta prova que dá acesso ao nacional da modalidade. A Real Sociedade também entrou da melhor forma ao vencer o Geneva por 3-2.

O jogo desta jornada entre Juventude e Batuque não foi realizado, supostamente porque a equipa da Juventude não teria à disposição o seu treinador para este encontro, o que motivou o adiamento da partida. Com estes resultados Cantareira, Atlético Pedra Rolada e Real Sociedade lideram com os mesmos três pontos, ao passo que Batuque, Juventude, Estoril, Geneva e Corinthians ainda não pontuaram.