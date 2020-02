Greta Thunberg foi nomeada para o Nobel da Paz de 2020

3/02/2020 13:54 - Modificado em 3/02/2020 13:55

As nomeações para o Nobel deste ano tinham de ser submetidas até este sábado, dia 1 de fevereiro.

A ativista sueca Greta Thunberg foi nomeada para o Nobel da Paz de 2020 por dois deputados suecos, revela a Associated Press. Jens Holm e Hakan Svenelling, ambos membros do Partido da Esquerda, nomearam Thunberg, uma decisão que justificaram, esta segunda-feira, com o “trabalho árduo” da ativista de 17 anos para “fazer com que os políticos abram os olhos para a crise climática”.

“A ação para reduzir as nossas emissões e cumprir com o Acordo de Paris também é um ato de paz”, salientaram os deputados suecos.

Refira-se que qualquer deputado de um país pode nomear uma pessoa para o prémio Nobel da Paz. Já no ano passado, três deputados noruegueses nomearam a jovem ativista para o Nobel da Paz, que acabou por ser atribuído a Abiy Ahmed Ali, o primeiro-ministro da Etiópia.

A submissão de nomeações para o prémio Nobel da Paz decorria até este sábado. O Comité do Nobel não comenta publicamente as nomeações.

Greta Thunberg criou o movimento das Sextas pelo Futuro, faltando às aulas para exigir ação imediata para combater as alterações climáticas. Esse movimento tem inspirado milhares de jovens por todo o mundo, incluíndo em Portugal, e o protesto de Thunberg transformou-a na principal figura da luta contra as alterações climáticas.

Por Notícias ao Minuto