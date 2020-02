Segunda Divisão: Amarante vence Ponta d’Pom e conserva liderança

3/02/2020 01:39 - Modificado em 3/02/2020 01:39

A formação amarantina assegurou a primeira posição isolada do campeonato regional da 2ª Divisão, ao vencer neste domingo, o Ponta d’Pom por 0-1, em jogo a contar para quarta e penúltima jornada da primeira volta da segundona.

Depois de se ver apanhada pelo Calhau no topo da tabela classificativa, face à vitória frente ao São Pedro, no sábado, por 3-0, os amarantinos só com uma vitória poderiam subir de novo à liderança isolada.

Frente a um adversário forte, os amarantinos não foram além de uma vitória tangencial por 1-0, o que permitiu assegurou a liderança isolada, quando se caminha a passos largos para o término da primeira volta da prova.

Para além destes resultados, nota para a primeira vitória do Corinthians, recém despromovido à segunda liga, frente ao Ribeira Bote, também pelo resultado tangencial de 2-1.

Com estes resultados o Amarante lidera com 10 pontos, seguido no segundo lugar pelo Calhau com 7. Mais abaixo na tabela classificativa, Ribeira Bote, Ponta d’Pom, São Pedro e Corinthians, somam 4 pontos respetivamente.

Na próxima jornada, a última da primeira volta, reserva os encontros Amarante x Corinthians, Ribeira Bote x São Pedro e Ponta d’Pom x Calhau.