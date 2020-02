Estudantes cabo-verdianos em Macau preocupados com a rápida propagação do coronavírus

3/02/2020 01:17 - Modificado em 3/02/2020 01:17

A rápida propagação do novo coronavírus, já contabiliza oito casos de infeção em Macau, onde estão neste momento cerca 100 estudantes cabo-verdianos. Nisto, alguns estudantes mostram-se apreensivos com esta situação, isto numa altura em que as autoridades de Macau não têm conseguido contactar todos os provenientes da China, principalmente de Wuhan cidade epicentro do novo coronavírus.

Segundo informações recolhidas junto de alguns alunos residentes naquela região autónoma da República Popular da China, as aulas que deveriam iniciar nesta segunda-feira, 03, estão suspensas, não se sabendo ao certo quando é que serão retomadas. Nisto, garantem que estão apreensivos quanto a medidas que poderão vir a ser tomadas pelas autoridades daquela região, visto que muitos já tinham programado as suas férias em Cabo Verde.

Com mais um caso confirmado neste domingo, subindo para oito, a situação como descrevem é preocupante, pois o vírus propaga-se rapidamente e antes mesmo do aparecimento de sintomas. É que na base disso, afirmam que neste momento algumas das pessoas provenientes da China, mais precisamente da cidade de Wuhan, estão em quarentena, mas que por outro lado as autoridades têm tido dificuldades de contactar outros visitantes.

Como explicam, por este facto existe muito receio de sair as ruas, mesmo sendo feita com máscaras, pois o período de incubação do novo coronavírus pode variar de um a 14 dias, segundo as autoridades.

De salientar que a capacidade de transmissão do coronavírus está se fortalecendo e por isso as autoridades nestas regiões já reforçaram as ações de contenção, que até agora incluem restrições de transporte e viagens e o cancelamento de eventos relacionados com o período do novo ano chinês que teve inicio a 25 de Janeiro.

Neste momento em 24 países de todo o mundo já confirmaram casos do novo coronavírus, que já fez mais de 300 mortos na China.