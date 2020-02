Monte Sossego aposta em 1600 foliões para a conquista do Carnaval 2020

O Grupo carnavalesco Monte Sossego, aposta, como tem sido hábito, para concretizar o seu desfile de qualidade, além do tema “Nôs terra – mitos, contos e lendas”, nos foliões para a conquista do seu 11º título do Carnaval de São Vicente.

“Não existe nenhum grupo, por mais sério, dedicado e organizado que consiga empreender o seu projeto sem foliões. E apelamos a todos que acham que revêm no nosso trabalho, que se aproximam do Monte Sossego, porque dependemos dos foliões para fazer um grande desfile. Temos uma grande massa de foliões, mas cabem sempre mais”, justifica o presidente do grupo, António Duarte.

Por outro lado, refere que Monte Sossego espera fazer “um grande desfile e que o corpo de jurados este ano corresponda e esteja altura do desfile, o que não aconteceu no ano passado, e que sejam imparcial, isento e fazerem um trabalho minimamente sério”.

O presidente da organização garantiu que os trabalhos decorrem a bom ritmo e que pretendem levar para o sambódromo do Mindelo 1.600 foliões com uma bateria sustentada por 150 ritmistas.

Um número, que segundo “Patcha”, tem sido apresentado ao longo dos anos, em função da “dimensão do nosso desfile e do grupo que somos”.

Com esta bateria, que é ao mesmo tempo, uma escola de formação de jovens, este responsável, avança que será uma bateria mais musculada, pujante e com mais entrosamento. “Vai estar explícito à vista de todos, do empenho ao longo do tempo, do investimento e equipado em condições e com talentos capazes de produzir uma sonoridade diferente no carnaval de São Vicente”, garante.

O grupo que participa este ano pela 21ª vez nos desfiles oficiais do Carnaval de S. Vicente, quer revalidar o titulo que lhe foge há três anos consecutivos, portanto a aposta na elevação do numero de foliões.

Questionado, sobre o significado de Monte Sossego ser o maior grupo, em termos de foliões, do carnaval da ilha do Monte Cara, António Duarte diz que, não se sentem nem mais, nem menos. “Mas somos completamente diferentes. Vimos do bairro mais populoso da ilha e carregamos uma enorme responsabilidade e ao mesmo tempo um grande orgulho em estar a dirigir esta agremiação”, explica.

Sobre os obstáculos que o grupo tem deparado na efetivação do seu projeto, aponta, a escassez de material, para fazer um trabalho de qualidade e ainda as dificuldades financeiras.

“Não conseguimos encontrar todas matérias-primas que pretendemos para o projeto que queremos e temos que recorrer a importação, e causa sérios constrangimentos no cronograma montado para conseguir empreender o projeto, bem como as dificuldades financeiras”, reitera Duarte.

A mobilização dos foliões, não tem sido um problema para o grupo que possui, conforme a mesma fonte, um conjunto fiel de foliões e um conjunto de outros que são próximos e que vão-se aproximar. “Após o lançamento da música, notamos que as pessoas tem chegado cada vez mais”, destaca António Duarte.

Este ano, o desfile de terça-feira conta com o concurso de cinco grupos, e o grupo é o terceiro na ordem do desfile. Para o desfile, espera que seja muito bem disputado e que no final, ninguém tenha condições de afirmar, quem é o vencedor, sem ficar com dúvidas. “Este é um grande objetivo alancado. Temos trabalhado de forma séria e intensa aquilo que tem sido o carnaval de São Vicente”.

O Grupo Carnavalesco Monte Sossego não participou do sorteio da ordem do desfile dos grupos realizado pela Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (Ligoc-SV) por “atropelos às deliberações da Ligoc”, no dia 31 de janeiro.

O grupo carnavalesco de Flores do Mindelo inaugura, às 15:00 de terça-feira, 25 de fevereiro, o desfile dos grupos oficiais do Carnaval de São Vicente, segundo o sorteio já realizado. Seguem-se Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Vindos do Oriente e Estrelas-do-Mar.