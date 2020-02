Académica de “barriga cheia” frente ao Falcões assume liderança do Regional

A Académica do Mindelo goleou na tarde deste domingo, 02, a formação do Falcões do Norte por 6-0 e passou a liderar o Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, quando estão disputados oito jogos.

Não poderia ter começado de melhor forma possível a segunda volta do regional para os comandados de Carlos Machado, que aplicaram chapa seis à formação verde e branca de Chã de Alecrim. Depois do empate a zeros entre o CS Mindelense e o Derby e mesmo com a vitória do Batuque sobre o Castilho (1-0), a via para o primeiro lugar estava aberta para a “Micá”, que precisava de golear, para não só igualar os 15 pontos do Batuque, mas também assegurar a liderança da prova pela diferença de golos.

Uma tarde de muitos golos que iniciou logo aos 10 minutos quando defesa central KukNatcha adiantou os “estudantes” no marcador, que foi ainda aumentada na primeira parte com golos de Rambé (33 minutos) e Keke (45+2).Já na segunda parta a goleada ficou consumada com golos de Tchukim (48 minutos), Alex, este de pontapé de penalti (69), tendo Rambé fechado a contagem aos 90 minutos.

Um resultado gordo que dá liderança a “Micá” através do seu golo average em relação aos restantes perseguidores.

A fechar a jornada nota para a vitória do Farense ante ao Salamansa por 3-2. Num jogo com indecisão até ao apito final, o Farense regressou as vitórias na prova, ao passo que o Salamansa desperdiçou a oportunidade de igualar a Académica e o Batuque no primeiro posto. No entanto foi a equipa da zona piscatória a sair na frente do marcador por intermédio de Nené, mas Kenny tratou de igualar as contas. Ainda na primeira parte Jerry voltou a colocar o Salamansa na frente do marcador.

Já no segundo tempo o Farense, ferido no seu orgulho, procurou a todo o gás o golo e foi já no final da partida que conseguiu os seus intentos. Primeiro aos 87 minutos, Stefan recém-entrado em campo igualou o marcador, para que dois minutos depois, Pilha converter com êxito um pontapé de penalti e oferecer aos Leões de Fonte Filipe três preciosos pontos para fugir a zona perigosa.

Com estes resultados a Académica é agora líder com 15 pontos, os mesmos que o segundo classificado o Batuque. Estas duas formações são seguidas pelo CS Mindelense com 14 pontos, Salamansa 12, Castilho 11 e Farense 09 pontos. Em zona de liguilha está o Derby com 06 pontos, e na zona de despromoção direta o Falcões do Norte com apenas 03 pontos.