Carnaval de São Vicente: Flores do Mindelo faz a abertura e Estrelas do Mar encerra – c/vídeo

1/02/2020 17:31 - Modificado em 1/02/2020 17:31

O grupo carnavalesco Flores do Mindelo, inaugura às 15:00 de terça-feira, 25 de Fevereiro, o desfile dos grupos oficiais do Carnaval de São Vicente, ditou o sorteio realizado na noite de sexta-feira. O grupo Estrela do Mar encerra o desfile.

O sorteio do desfile oficial do carnaval de São Vicente ficou assim estabelecido: Flores do Mindelo, Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Vindos do Oriente e Estrelas do Mar.

Para alguns representantes dos grupos, a forma como ficou o sorteio em nada vai afectar o desempenho do grupo. Josina Freitas, do Vindos do Oriente diz que ser o quarto a desfilar é uma boa posição, apesar terem chegado ao local com a esperança de serem o primeiro ou quinto a sair às ruas de Mindelo.

No entanto, agora é ser criativo e adaptar-se da melhor forma. “Se vamos sair com sol, ou mais a noite”. Assim sendo a porta-voz do grupo assegura que agora é trabalhar para priorizar a vantagem de ser penúltimo no desfile no dia 25 Fevereiro.

Quem é da mesma posição é o representante do grupo Estrelas do Mar. Eusébio Fortes garante que a agremiação vai fechar o desfile com “força e brilho”. Adianta que a ordem do sorteio é apenas mais uma etapa para a fase final que é o desfile e para isso, garante que os trabalhos estão a ser feitos no dia a dia, portanto, independente da decisão o empenho seria o mesmo, qual fosse a posição. “Porque o que importa é o desempenho na hora do desfile”.

O presidente da LIGOC-SV, Marco Bento diz que o importante é que “Todos estão engajados para que haja um bom desfile”, destaca, este responsável garantindo, no entanto, que a Liga tudo está a fazer para que o carnaval seja um dos melhores vistos até agora em São Vicente.

No ano passado foi introduzido a montagem de um sistema de som e este ano, a organização atesta que vai ter reforços em temos de colunas de som e sinalização e apela aos grupos que tenham um equipamento no carro, em caso de quebra de energia.

Sobre as bancadas, que muito tem dado que falar, Marco Bento diz que vão ser usadas as mesmas do ano passado, com a introdução de bancadas na Rua Machado, de forma que a Praça Nova possa ficar, como sempre foi, uma zona de livre circulação de pessoas

A nível dos jurados, Bento ressalta, que este item ainda está em fase de recrutamento. “A ideia é repetir os mesmos membros, mas devido a falta de disponibilidade de algumas pessoas, não vamos conseguir, mas estamos a tentar que a maioria esteja novamente presente”.

Para os novos jurados a LIGOC tem pronto uma formação onde serão abordados alguns aspectos introduzidos no carnaval de São Vicente.

O evento da abertura oficial do carnaval da ilha, onde participaram quatro dos cinco grupos oficiais, mais o Samba Tropical, com o Monte Sossego a ficar de fora, alegando os “sucessivos atropelos a várias decisões dos órgãos sociais, lavrados em acta”.

EC