Coronavírus: Direção Nacional da Saúde com “medidas imediatas” a serem implementadas em todas as estruturas de Saúde

31/01/2020 16:20 - Modificado em 31/01/2020 16:20

No âmbito da fase de preparação para responder à epidemia do Coronavírus, a Direção Nacional da Saúde (DNS), avança que já tomou uma série de “Medidas Imediatas” a serem implementadas em todas as estruturas de Saúde do país de prevenção ao Coronavírus.

A DNS assegura que na segunda-feira, reuniu-se com a Equipa de Intervenção Rápida (ETNIR), e que igualmente foi acionado o Gabinete de Assuntos Farmacêuticos (FAG), para providenciar os materiais, equipamentos e consumíveis necessários, para uma eventual complicação da situação.

Já nesta quarta-feira, a mesma fonte avança que socializou com as estruturas hospitalares e Regiões Sanitárias as normas técnicas a serem observadas em todas as estruturas de saúde do país, de acordo com as recomendações da OMS.

Nisto, refere que foram reforçadas as medidas de vigilância nos pontos de entrada no país, em todos os aeroportos internacionais, com a disponibilização de profissionais para seguir todos os passageiros provenientes do exterior, com ações preventivas de deteção/triagem, encaminhamento de eventuais casos suspeitos e de aconselhamento.

“Neste momento todas as estruturas de saúde já têm identificado um espaço de isolamento, para responder a uma eventual situação de casos suspeitos” assegura a mesma fonte.

Por fim, frisa que já foram mobilizados materiais, equipamentos e consumíveis, disponíveis no país e procedeu-se à encomenda de um sotck para seis meses, junto da OMS e EMPROFAC.

De realçar que o coronavírus que já infetou mais de 8 mil pessoas na China e atingiu mais de 20 países, é transmissível no seu período de incubação, ou seja, antes dos sintomas aparecerem. Segundo autoridades chinesas, o país até então, já confirmou mais de 200 mortes por causa do vírus.