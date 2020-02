Monte Sossego cancela participação na abertura oficial do Carnaval 2020 alegando “atropelos às deliberações da Ligoc-SV”

31/01/2020 16:06 - Modificado em 31/01/2020 16:06

O Grupo carnavalesco de Monte Sossego, em desacordo com a direção executiva da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval (Ligoc-SV), fez com que o grupo cancelasse a sua participação, na noite de hoje, no evento que marca a abertura oficial do Carnaval 2020, organizado pela Liga. Motivos que podem estar interligados, pois a LIGOC-SV também cancelou a sua conferência de imprensa, que estava agendada para a manhã de hoje.

Através de um comunicado, veiculado na sua página oficial, o grupo de Monte Sossego aponta que a sua direcção decidiu, por unanimidade, não participar neste evento, que se destina a apresentação dos casais Mestre-sala e Porta-bandeira, Rainhas de bateria e músicas oficiais do Carnaval 2020, organizado pela Ligoc-SV. O motivo? “Os sucessivos atropelos a várias decisões dos órgãos sociais, lavrados em acta”, aclara.

A direcção do grupo de Monte Sossego refere que não compactua com a forma e a modalidade do sorteio de saída dos grupos, que será realizada durante o evento de hoje, uma vez que já havida sido decidido, em reunião do Conselho Deliberativo, antes do desfile do ano passado, que o último classificado do Carnaval 2019 deveria ser o primeiro a desfilar este ano.

O Grupo Recreativo Escola de Samba Monte Sossego acrescenta que como agremiação fundadora da Ligoc-SV não poderá de “forma nenhuma, aceitar que as deliberações dos órgãos desta instituição sejam sistematicamente ignoradas pela Direcção Executiva, esvaziando em toda a linha as competências dos mesmos”.

No entanto o grupo deixa claro que, como “agremiação séria e comprometida” e que tem trabalhado de forma “consistente e sustentada para o crescimento do Carnaval mindelense” vai aguardar serenamente o resultado do sorteio e depois “agirá em conformidade”.