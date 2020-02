CAN 2021: Alteração do calendário faz com que Cabo Verde dispute jornada dupla em Março com o Ruanda

A Confederação Africana de Futebol (CAF), a pedido da Federação Camaronesa de Futebol que “por questões meteorológicas”, alterou a data da realização do Campeonato Africano das Nações (CAN), passando este, a ser disputado entre 09 de janeiro a 06 de fevereiro, pelo que obrigou a um reajuste de calendário.

Neste sentido, o calendário de qualificação da prova sofre também alterações, sendo que Cabo Verde terá uma jornada dupla com o Ruanda em Março deste ano. O confronto com os Camarões foi agendado para Junho e, por fim, o embate com Moçambique será em Agosto ou Setembro.

Cabo Verde procura marcar presença pela terceira vez (2013 e 2015), em 33 edições do torneio organizado pela Confederação Africana de Futebol, depois de ter falhado as duas últimas qualificações para o CAN 2017 e 2019 respetivamente.

Os Tubarões Azuis recorde-se, ocupam o lugar 78 do Ranking da FIFA e 16º do continente africano, isto fruto da caminhada inglória de Cabo Verde, no último apuramento, onde ficou na última posição do grupo L, com apenas cinco pontos.

Durante seis jornadas, 48 seleções, divididas por 12 grupos de quatro equipas, vão disputar até 17 de Novembro de 2020, os dois primeiros lugares de cada grupo que dão acesso ao CAN 2021.

Jogos de Cabo Verde:

Terceira jornada: Cabo Verde vs Ruanda – Março 2020

Quarta jornada: Ruanda vs Cabo Verde – Março 2020

Quinta jornada: Cabo Verde vs Camarões – Junho 2020

Sexta jornada: Moçambique vs Cabo Verde – Agosto ou Setembro 2020

Cabo Verde está no Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) tendo já defrontado Camarões (0-0 fora de casa) e Moçambique (2-2 em casa).No Grupo F os Camarões estão automaticamente qualificados pelo facto de serem os anfitriões da prova.