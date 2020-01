Irânia Gomes e William Monteiro são os vencedores do concurso de Danças tradicionais – Dançar São Vicente

O par de 18 e 26 anos, Irânia Gomes e William Monteiro, conquistou a 5ª edição do concurso que tem sido realizado ao longo destes anos com o objectivo e dinamizar as danças tradicionais em São Vicente.

Depois de participarem por diversão, a dupla diz que não estava espera de vencer, mas feliz por terem conseguido superar os outros três pares que participaram na final.

Questionados sobre a importância de dançar os cinco estilos tradicionais obrigatórios do concurso, mostram-se satisfeitos em contribuir para a valorização da “nossa dança, a nossa cultura”, que no seu entender deve ser mais valorizado.

Organizado pelo grupo Estrelas de Cabo Verde, este concurso conseguiu repetir o sucesso das edições anteriores. Quem o diz é Natal Maurício, que apesar da pouca adesão de pessoas, mostrou-se satisfeito com a edição.

“O público aderiu às duas sessões e final, uma organização difícil devido a falta de pares. Conseguimos quatro através do Comando da Primeira Região Militar, que apesar de não serem bailarinos, deram um grande espectáculo e mais três pares de civis”.

Com o objectivo de incentivar as pessoas, principalmente a juventude, a aderir mais as danças tradicionais, os pares devem dançar Morna, Mazurca, Funaná, ColáSanjon e Coladeira. “Usamos estes estilos para elevar as danças”

Sobre a continuidade do projecto, Natal Maurício, quer a sua continuidade, no entanto, diz que existem muitos obstáculos pelo caminho e que isso depende do futuro e interesse das pessoas em participar.