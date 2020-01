Samba Tropical promete desfile de maior dimensão e cheio de surpresas

31/01/2020 00:39 - Modificado em 31/01/2020 00:39

Foto: Nenass Almeida

A Escola de Samba Tropical, grupo que tradicionalmente sai no carnaval, na véspera do desfile oficial, já tem tudo encaminhado para mais um desfile, onde leva o enredo, “Todos os sentidos vão dar ao sonho”.

Conforme a direcção do grupo, os trabalhos fora do estaleiro seguem a bom ritmo, e que apesar de alguns constrangimentos no que diz respeito aos meios financeiros, que habitualmente chegam muito tarde, o grupo está focado em fazer um bom desfile. A pretensão é continuar a tentar todos os anos, superar os desfiles anteriores.

David Leite “Daia” diz que o enredo irá ser concretizado com cerca de 1.200 figurantes, divididos em 23 alas, mais 9 que o ano passado onde o grupo apresentou 15 alas, e ainda um andor de cinco metros de largura e oito de altura e mais dois tripés, com uma bateria suportado por 100 ritmistas.

“No andor iremos trazer algumas novidades e muitas surpresas” garante Leite que assegura ainda que tudo isso deve-se ao facto deste ano, haver uma maior afluência de pessoas que querem sair na Escola de Samba Tropical.

Portanto a previsão é que o desfile de 2020 seja de maior dimensão que os anos anteriores.

A sair desde de 1989, o grupo continua com a sua “forte tradição de ter no seu desfile” emigrantes de diversos países.

“O Samba Tropical é um grupo que já habituou São Vicente com um desfile de grande qualidade e este ano a aposta não é diferente”, destaca.

“E para mostrar ainda mais isso, temos conseguido manter a tradição dos emigrantes”, conta o presidente do grupo, que avança de este ano, “teremos uma ala directamente da Holanda com 60 figurantes, que de dois em dois anos vêm com tudo preparado para o desfile da noite de 24 de fevereiro.

Além de Holanda chegam foliões dos Estados Unidos, Portugal, Luxemburgo e de Santiago, que, conforme assegura, nos últimos anos, tem aumentado o número de figurantes.

Na noite de 24, o grupo pretende mostrar, que os sonhos comandam a vida e que sem eles, não é possível ter uma existência plena.