Regional de S. Vicente: Dérby e Mindelense protagonizam mais um clássico da ilha

30/01/2020 23:28 - Modificado em 30/01/2020 23:28

Os jogos entre o Dérby e Mindelense, apesar de todos os fatores conjunturais, são sempre especiais e por isso geram muita expectativa entre a massa adepta das duas equipas que habitualmente lotam o Adérito Sena e neste sábado, em jogo a contar para a oitava jornada do Regional, o cenário não deverá ser diferente.

O jogo deste sábado, 01 de Fevereiro, irá colocar frente a frente o Mindelense, primeiro classificado com 13 pontos, ao Dérby, sétimo classificado com apenas cinco pontos. Equipas que nas duas últimas temporadas por esta altura ocupavam posições mais confortáveis na prova.

Os pentas campeões regionais, com a vitória na jornada passada frente ao Farense, ascenderam à liderança da prova, ultrapassando assim a concorrência direta. O CS Mindelense ainda sem conhecer o sabor amargo da derrota chega a este jogo com claro favoritismo, devido ao período distinto por que passam estas duas equipas.

O Dérby vem de uma vitória sofrida frente ao Falcões do Norte, por 2-1, o que possibilitou aos Dragões saírem do último lugar, mas não da zona perigosa da tabela classificativa. Numa época atípica, mas ainda com 21 pontos em disputa, o Dérby ainda sonha em atingir lugares cimeiros da tabela classificativa, não descartando a hipótese de um possível segundo lugar na prova, lugar esse que dá acesso ao Campeonato Nacional de Futebol.

De recordar que na primeira jornada do campeonato as duas formações não foram além de uma igualdade sem golos, o que dá mote para mais um embate aliciante. O jogo deste sábado está agendado para as 16 horas e promete ser renhido até ao último apito do árbitro.

A jornada 8 no entanto, terá abertura às 14 horas e coloca frente a frente o Castilho, uma das sensações da prova com 11 pontos e o Batuque FC que soma 12 pontos. Um jogo interessante a partida e que reúne condimentos para ser bem disputado.

No domingo, 02, a jornada prossegue às 14 horas com jogo entre a Académica que tem 12 pontos e o Falcões do Norte, último classificado do regional com 3 pontos.

Para fechar a jornada, às 16 horas sobem ao relvado do Municipal Adérito Sena as formações do Farense com 6 pontos e o Salamansa que soma 12 pontos.

De realçar que o Mindelense lidera com 13 pontos, seguido pelo Salamansa, Académica e Batuque com 12 pontos, ainda do Castilho com 11 pontos. Mais abaixo na tabela estão o Farense com 6, Derby 5 e os Falcões do Norte, lanterna vermelha com 3 pontos.