Testes preliminares para coronavírus em cruzeiro voltam negativos

30/01/2020 16:04 - Modificado em 30/01/2020 16:04

Milhares de passageiros ficaram retidos dentro do navio enquanto os testes eram levados a cabo.

O pesadelo dos cerca de 7 mil passageiros do navio Costa Smeralda parece estar próximo do fim depois de os testes feitos ao casal chinês que demonstrou sintomas de coronavírus terem voltado negativos, refere a agência de notícias italiana ANSA.

Marido e mulher foram postos em isolamento no hospital de bordo do cruzeiro, um dos maiores navios da Costa Cruzeiros, depois de a mulher, de 54 anos, apresentar sintomas de febre de problemas respiratórios, refere a imprensa italiana.

“A situação está a ser gerida e sob controlo”, deu conta a ASL Roma 4, a empresa de saúde pediu ainda “tranquilidade aos cidadãos e operadores portuários pois todos os procedimentos previstos no protocolo do Ministério da Saúde foram ativados”.

O casal chegou ao aeroporto de Malpensa, em Milão, vindo de Hong Kong, no sábado, 25 de janeiro, e viajou até ao porto de Savona, onde embarcou no navio no mesmo dia. O cruzeiro fez paragens em Maiorca e Barcelona, em Espanha, e Marselha, em França, antes de atracar em Civitavecchia, perto de Roma.

Recorde-se que o epicentro da epidemia está localizado na cidade de Wuhan, na República Popular da China, país onde já fez 170 mortos sendo que mais de seis mil pessoas se encontram infetadas.

Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há pelos menos 50 casos confirmados do novo coronavírus em 18 outros países – na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.

Por Notícias ao Minuto