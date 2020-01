Cabo Verde Airlines assina acordo de Code Share com companhia do Gana

A Cabo Verde Airlines (CVA) e a Africa World Airlines (AWA), companhia aérea privada do Gana, anunciam uma parceria para melhorar a conectividade da África Ocidental com a Europa, América do Norte e América do Sul.

A partir do próximo dia 1 de fevereiro, a CVA e a AWA dão início a uma operação de venda integrada para as rotas de ambas as companhias aéreas, que em aviação comercial se designa por acordo de code share (compartilha de voos), que permite aos passageiros de ambas as companhias voar com um único bilhete para rotas conjugadas e servidas por ambas as empresas.

A Cabo Verde Airlines é uma companhia aérea de voos regulares, com ligações diretas a partir do seu hub internacional na ilha do Sal, que liga quatro continentes. Com esta parceria, os passageiros da AWA poderão conectar através do hub da CVA no Sal com outras rotas da companhia, como Dacar (Senegal) e as ilhas de Santiago, São Filipe e São Vicente.

A CVA também assegura voos regulares para Lisboa, Paris, Milão e Roma (Europa), Boston e Washington DC (EUA), e para as cidades brasileiras de Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador.

Além das conexões a partir do hub, o programa de ‘Stopover’ da Cabo Verde Airlines permite aos passageiros a estadia até sete dias no arquipélago e assim explorar diversas experiências, sem custo adicional nos bilhetes de avião.

A Africa World Airlines opera em cinco cidades no Gana: Acra, Kumasi, Tamale, Takoradi e Wa. A companhia ganesa também voa para Lagos – ponto de ligação com a CVA – e Abuja, na Nigéria, para Monróvia, na Libéria, bem como para Freetown, na Serra Leoa, e Abidjan na Costa do Marfim.

De acordo com a NewsAvia a parceria permitirá aos passageiros de ambas as companhias aéreas viajarem entre elas com um único bilhete, fazendo check-in apenas uma vez e com a bagagem a seguir diretamente para o destino final.A parceria entre a CVA e a AWA tem efeito a partir de 1 de fevereiro e os passageiros poderão comprar bilhetes através de qualquer canal de venda.