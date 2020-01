Carnaval: Ordem de saída do desfile oficial é conhecida esta sexta- feira

30/01/2020 15:09 - Modificado em 30/01/2020 15:09

A Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval – São Vicente (LIGOC-SV) tem programado para esta sexta-feira, 31, um evento de abertura oficial do Carnaval 2020, onde aproveitará para fazer o sorteio da ordem de saída dos grupos no desfile carnavalesco de 25 de fevereiro.

Neste evento serão divulgados publicamente as músicas, os porta-bandeiras, as rainhas de bateria e os mestre-sala de todos os grupos inscritos na LIGOC-SV, incluindo a Escola Samba Tropical, que desfila habitualmente na noite da segunda-feira que antecede o dia de Carnaval.

Com o grupo Vindos do Oriente de volta ao concurso deste ano, serão assim cinco os grupos que vão conhecer a ordem de saída do desfile da tarde do dia 25 de fevereiro: Cruzeiros do Norte, Estrelas-do-Mar, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Vindos do Oriente.

Os mandingas da Ribeira Bote, estes já arrancaram com as suas habituais saídas pelas artérias da cidade do Mindelo que acontece aos domingos. Os mandingas animam anualmente as tardes de domingo que antecedem o dia de Carnaval e com o enterro no domingo seguinte ao desfile oficial.

Também a Câmara Municipal de São Vicente, através do Pelouro da Cultura, alertou hoje aos grupos de animação, escolas e jardins interessados em desfilar no Carnaval 2020 para procederem à sua inscrição junto da Biblioteca Municipal, até o dia 10 de fevereiro do corrente ano.