Três atletas cabo-verdianos já estão garantidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio

30/01/2020 15:02 - Modificado em 30/01/2020 15:02

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), comunicou hoje que três atletas das modalidades de natação e atletismo já estão garantidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

São assim duas atletas de natação e um de atletismo, convidados pelo Comité Olímpico Internacional para os Jogos Olímpicos a decorrer em julho deste ano no Japão, mas que segundo o COC ainda não é possível avançar com nomes, pois caberá às federações indicar os atletas.

Para já a expectativa para Tóquio 2020 é ultrapassar a fasquia de cinco atletas que representaram Cabo Verde no Rio de Janeiro 2016. Ter atletas com mérito próprio é o objetivo do COC, expectante na participação no próximo mês na qualificação do Boxe que se realiza em Dakar.

No entanto, ainda existem 10 atletas bolseiros em outras modalidades que procuram o bilhete para os próximos Jogos Olímpicos.