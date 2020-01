Flores do Mindelo perpetivam melhor desfile em 2020

Ana Soares, a presidente do grupo Flores do Mindelo, quarto classificado do Carnaval 2019, avança que os preparativos para o desfile de 25 de Fevereiro, estão indo dentro do planeado, com uma melhor organização do que no ano passado e nisto espera melhorias para o desfile oficial.

Como sucede com os outros grupos oficiais, o Flores do Mindelo, conforme a presidente Ana Soares, também já estão com preparativos avançados para o desfile de 25 de Fevereiro. O grupo que tem como enredo “A lenda de uma civilização mítica” e que gira em torno do universo da civilização egípcia, espera colocar no asfalto da Rua de Lisboa entre 600 a 800 figurantes, três carros alegóricos e vai ter como música “A lenda mítica”, da dupla Eugénio Moreno/Eric.

A presidente deste grémio, avança que os trabalhos estão a decorrer de forma razoável, apontando melhorias significativas em relação a 2019, onde o grupo teve alguns problemas registados nos seus estaleiros. “Este ano temos uma boa equipa o que faz com que os preparativos estejam a correr bem” realça.

Para já Ana Soares aponta como maior entrave do grupo a parte financeira, porque não têm outros apoios para além da Câmara Municipal, Ministério da Cultura e, também, da Moave.

A falta de união dos grupos, tem sido um dos maiores problemas apontados ao Carnaval de São Vicente, por isso, a presidente apela a uma maior união de todos os grupos, para que o carnaval da ilha alcance níveis de excelência. “O carnaval é de São Vicente e por isso não há lugar para rivalidades. Todos querem vencer, mas quem estiver melhor será um justo vencedor” vaticina.

No cômputo geral Ana Soares espera que o Carnaval de 2020 seja ainda melhor, sustentando que é a ilha em geral que sairá a ganhar, por ser um produto cultural de Mindelo. “Estamos lutando para mostrar um carnaval digno” concluiu.