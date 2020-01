Estrelas-do-Mar aponta ao título do Carnaval 2020

29/01/2020 23:59 - Modificado em 29/01/2020 23:59

Fernando Fonseca, líder do grupo carnavalesco Estrelas-do-Mar, assegura que os trabalhos estão decorrendo a um “bom ritmo”, isto devido a uma “equipa sólida” que tem à sua disposição. Por isso mostra-se otimista quanto a conquista do título no dia 25 de Fevereiro.

Depois de um interregno de seis anos o grupo voltou aos desfiles oficiais no ano passado, tendo ficado pela terceira posição, mas este ano o objetivo é ir mais além, segundo o presidente, que aponta o título como meta traçada.

Na base destas fundamentações o presidente do Estrelas do Mar aponta os preparativos que têm decorrido a “bom ritmo”, sobretudo nos estaleiros onde avança que estão com uma dinâmica “fora de série”. “Os imprevistos sempre acontecem, causando alguns constrangimentos, mas temos feito de tudo por ultrapassá-los. Todos trabalham com boa vontade e quando é assim fica a convicção que daqui a um mês estaremos preparados para sair na Rua de Lisboa” sustenta.

O grupo que este ano tem como enredo “Estrelas de nôs mar, tartaruga marinha”, vai levar para o asfalto da Rua de Lisboa, segundo a mesma fonte, 14 alas e ainda diz-se expectante em levar cerca de mil foliões. “Creio que vamos atingir a meta dos mil figurantes. Temos tido uma boa adesão e estou certo que iremos atingir estes números” enaltece.

“Queremos ser campeões, porque nenhum grupo trabalha se não for para atingir este objetivo. Estamos cientes que vamos conseguir disputar o primeiro lugar” afirma Fernando Fonseca, esperando para isso toda a ajuda do povo de São Vicente.

O terceiro classificado do último carnaval, no entanto, não mostra pressas em divulgar a música oficial que está a cargo de Anísio/Jotacê, dupla que este ano domina as composições dos grupos oficiais.