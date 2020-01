Alfândega do Mindelo vai estar equipada com scanners até março

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva avançou, na tarde de terça-feira, que até março próximo todas as alfândegas do país vão estar equipadas com scanners para as pequenas encomendas.

As afirmações do PM, foram feitas no ato oficial que marcou o arranque do Novo Procedimento no Desalfandegamento de Pequenas Encomendas, com a entrada em funcionamento dos scanners para as pequenas encomendas nos dois armazéns da ENAPOR no terminal Cargo Village, cidade Praia.

Para Ulisses Correia e Silva, a implementação de scanners nas alfândegas do país representam mais um “importante passo” na modernização do setor aduaneiro no país.

De frisar que estes scanners têm a capacidade para examinar pequenas encomendas – bidons, cartões e grades de pequeno porte – podendo detetar a existência de cargas ilícitas e permitem que o desembaraço seja feito sem se abrir os volumes, reduzindo o tempo de espera dos utentes.

Os aparelhos custaram cerca de 24 mil contos e vão ser colocados nos centros de pequenas encomendas da Praia, São Vicente e Fogo e que, até março, estarão instalados em todas as instituições aduaneiras.