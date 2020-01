Obras do Terminal de Cruzeiros do Mindelo arrancam em Agosto

29/01/2020 00:42 - Modificado em 29/01/2020 00:42

A Empresa Nacional de Administração dos Portos (Enapor), fez saber que já lançou o Concurso Público para as obras do Terminal de Cruzeiros do Mindelo, que estão agendadas para arrancarem em agosto deste ano, cuja duração prevista é de 22 meses.

A ENAPOR salienta que o concurso público internacional, está dividido em duas fases, para a pré-seleção de empreiteiros para as obras de construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo. A primeira fase do concurso, que termina a 11 de março de 2020, irá selecionar até 8 candidatos. A segunda fase será lançada a 18 de março. A adjudicação da obra ao vencedor do concurso está prevista para finais de julho de 2020.

Já o arranque das obras do projecto do Terminal de Cruzeiros do Mindelo que é cofinanciado pelo Fundo ORIO (Países Baixos) e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional, de acordo com a mesma fonte, estão aprazadas para agosto deste ano e com perpectivas de término em 22 meses.

De realçar que o projeto do Terminal de Cruzeiros é tido como muito importante para a economia de Cabo Verde, no entendimento do Governo, pois o mesmo vai ser naturalmente uma zona de expansão do Porto Grande, que se encontra neste momento bastante congestionado com a atividade da pesca e de movimentação da carga convencional, entre outros fatores.

O terminal de cruzeiros projetado para o Porto Grande de São Vicente terá dois berços de 400 e 350/300 metros, respetivamente, uma profundidade máxima de 11 metros e será servida por uma gare marítima para passageiros, uma vila turística junto à marginal que vai ter lojas, free-shops, restaurantes, bares, pequenos museus e souvenir.

Os números avançados indicam que, atualmente, só em São Vicente, os navios de cruzeiros deixam mais de 4 milhões de euros/ano, e que os turistas gastam entre 30 a 40 euros por pessoa e com uma margem de progressão “muito favorável” por se tratar de um negócio que “cresce todos os anos” a nível mundial.