Bubista: “Vamos fazer tudo para que os cabo-verdianos se orgulhem da sua seleção”

29/01/2020 00:27 - Modificado em 29/01/2020 00:27

O novo selecionador nacional de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, Bubista, que foi apresentado esta terça-feira, já traça planos para os próximos compromissos da nossa seleção, vincando que espera poder fazer a seleção jogar bonito e voltar a ganhar a simpatia dos cabo-verdianos.

O primeiro objetivo de Bubista é o apuramento para o Campeonato das Nações Africanas de 2021, mas para tal afirma que se quisermos este apuramento será preciso ganhar os jogos em casa e procurar pontos fora.

“Vamos querer isso e temos tempo para falar com os jogadores e organizar a melhor estratégia para cada jogo” sublinha Bubista, este assegura no entanto haver muitas coisas dependentes, como a forma física dos jogadores e na maioria das vezes as lesões.

Sobre as deslocações longas que a seleção terá que fazer este ano, um facto que já é hábito, o agora selecionador nacional salienta que juntamente com a FCF, vão trabalhar para tentar minimizar este aspecto, por forma a ter todos os jogadores disponíveis e a tempo.

“Ainda há pouco tempo tivemos o problema com jogadores que não jogaram ou chegaram tarde às concentrações. Vamos ter que minimizar isso juntamente com a Federação e sei que podemos melhorar este fator. Temos de ter a certeza que quando escolhermos teremos um bom grupo” vinca Bubista, que terá como adjunto o ex-treinador da Académica da Praia, Humberto Bettencourt.

O novo selecionador mostra-se ainda ciente da responsabilidade e dos desafios que se apresentam, com a primeira jornada dupla no comando técnico dos Tubarões Azuis, ambos contra o Ruanda. O primeiro jogo está marcado para 23 de março na “Shark Arena” na cidade da Praia. A 31 de março a seleção desloca-se ao Ruanda, ambos os jogos com contam para as eliminatórias da CAN 2021.

Cabo Verde, afiança Bubista, tem todas as condições para obter o sucesso nas provas e conseguir as almejadas qualificações. Para isso, apela ao espírito de união e ao apoio de todos os cabo-verdianos para que os objetivos possam ser alcançados e para que as vitórias aconteçam.