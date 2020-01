Batuque FC: Picky pode substituir Bubista no comando técnico

29/01/2020 00:05 - Modificado em 29/01/2020 00:05

Depois da saída de Bubista para abraçar o projecto proposto pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, o treinador da seleção de São Vicente, José Firmino “Picky” pode ser o próximo treinador dos axadrezados de Alto Miramar.

A hipótese foi avançada hoje ao NN por fontes do clube, adiantando o nome do Picky, treinador que já trabalhou no Batuque, e conta com passagens pela Seleção Nacional como adjunto de Lúcio Antunes na conquista do bronze e do ouro nos Jogos da Lusofonia e na conquista do segundo lugar na Taça Amílcar Cabral 2007.

Picky também foi técnico principal da seleção Sub-17 que disputou os Jogos da CPLP, Brasília 2005. Recentemente o treinador que esteve na época passada ao serviço do Ponta d’Pom e orientou a seleção sanvincentina no Inter-ilhas que decorreu em São Nicolau.

Para já este é o único nome aventado e que poderá vir a ser confirmado pelo clube para orientar a equipa que ocupa, neste momento, a segunda posição do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, com 12 pontos, os mesmos que o Salamansa e a Académica.

Neste momento são Nha Cabra e Bisskit quem estão a preparar a equipa tendo em vista o confronto de sábado, 01 de Fevereiro, ante o Castilho, a contar para a oitava jornada do regional.