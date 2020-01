Abraão Vicente garante “muito em breve” Mindelo vai ter busto de Manuel d’Novas

28/01/2020 14:16 - Modificado em 28/01/2020 14:17

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, afirma que o busto de Manuel d’Novas, prometido pelo Governo ao povo de São Vicente, aquando da abertura oficial da URDI 2019, vai ser erigido “dentro em breve”.

O responsável pela pasta da Cultura, assegura ser esta mais uma homenagem a uma figura “incontornável” da música cabo-verdiana. “Homenagear Manuel d’Novas, é homenagear a música de Cabo Verde e, sobretudo, a Morna, adotada como Património Cultural Imaterial da Humanidade, em dezembro de 2019”, lê-se numa publicação na conta do Ministério no Facebook.

O Ministro Abraão Vicente visitou o ateliê onde estão a ser realizados os trabalhos para ver in loco o andamento dos mesmos, e pelas fotos apresentadas nas redes sociais, dá para ver que os trabalhos estão bem avançados.“Isso é valorizar a nossa cultura, o nosso Património imaterial e cultural, as personalidades que, através da sua arte, elevaram o nome, a cultura do nosso País”, lê-se ainda na mesma publicação.