“Chiquinho BL” atraca no Porto Grande ao ritmo dos mandingas

28/01/2020 14:01 - Modificado em 28/01/2020 14:01

O novo navio da Cabo Verde InterIlhas já se encontra em São Vicente e foi recebido em festa por um grupo de mandingas, sendo que a primeira viagem na rota Santo Antão/São Vicente está marcada para 18 de Fevereiro.

O navio, com capacidade para 430 passageiros e 50 veículos, foi recebido no cais 3 do Porto Grande pelos membros da CV InterIlhas, do Ministério da Economia Marítima, da Cabnave e da Enapor e com muita animação da parte de um grupo de Mandingas.

De acordo com Paulo Lopes, administrador da Cabo Verde InterIlhas, o navio ainda vai ser alvo de inspeção por parte do Instituto Marítimo Portuário, dos engenheiros. Entretanto vai-se proceder à cobertura das zonas abertas, para impedir a entrada de água.

“É um navio moderno, adequado, com maior capacidade do que aquela que existe hoje” verifica, realçando no entanto, que o barco foi adaptado para as condições de mar em Cabo Verde, mas que para tal, a companhia armadora teve de fazer um investimento de 7 milhões de euros.

O navio “Chiquinho BL” vai, segundo os responsáveis da companhia, reforçar a capacidade de resposta e proporcionar maior conforto e segurança aos passageiros.

Sabe-se que o navio vai substituir o Inter-ilhas nessa rota, que terá agora novas rotas, nomeadamente para a ilha de São Nicolau.

Em operação desde 15 de Agosto de 2019, a CV InterIlhas, concessionária do transporte marítimo de passageiros, veículos e carga nas ligações entre as ilhas de Cabo Verde, anunciou, no site da empresa, que em quatro meses de actividade registou um aumento de cerca de 25% no número de passageiros transportados, relactivamente ao período homólogo.