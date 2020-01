Zé Pereira apresenta exposição “Mindelando” no CCM

O fotógrafo mindelense Zé Pereira, apresenta de 01 a 29 de Fevereiro, no Centro Cultural do Mindelo, uma exposição fotográfica intitulada “Mindelando” que retrata momentos do Carnaval 2019.

De entre as fotografias escolhidas para esta exposição destacam-se os mandingas, grupos de animação e oficiais que durante o mês de março de 2019 deram outra cor e brilho às ruas da cidade do Mindelo.

Esta será a segunda exposição que do fotógrafo tendo como pano de fundo o carnaval mindelense, isto após a exposição realizada sobre os mandingas da Ribeira Bote, nesta zona que alberga o mais numeroso grupo de mandingas na ilha.

Estarão patentes na exposição cerca de 40 fotos, tamanho A2 e impressas em vinil. Conforme a nota de imprensa, a abertura da exposição terá lugar às 18h30 do dia 01 de Fevereiro.