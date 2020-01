Lily Freitas pede união de todos para o bem do Carnaval da ilha

28/01/2020 00:02 - Modificado em 28/01/2020 00:02

Depois da ausência no desfile oficial do Carnaval 2019, o grupo carnavalesco Vindos de Oriente regressa este ano ao “Sambódromo” da Rua de Lisboa com expectativas altas, focado no povo sanvicentino e com um forte apelo à união de todos na preservação do produto que é o Carnaval de São Vicente.

As afirmações são da presidente do grupo, Lily Freitas, que assume que os preparativos arrancaram há precisamente um mês e seguem a um ritmo normal. O objetivo do grupo é, segundo a presidente, colocar nas ruas entre 800 a 1.000 figurantes e três carros alegóricos.

“As expetativas do Vindos do Oriente são sempre as mesmas, porque temos um público exigente e por isso colocamos todo o nosso entusiasmo, força e dedicação” frisa Lily Freitas, para quem a união reinante no seio do grupo é a nota de destaque.

Sem voltas a dar, a presidente deste grupo assume que planeiam um desfile a pensar “seriamente” no povo da ilha, mas para isso apela a uma participação de todos, por considerar que o carnaval se trata de algo “forte” que existe em São Vicente e que não poderá ser perdido.

“Espero este ano por um grande carnaval, porque há muita concorrência e uma grande expetativa de todos em fazer melhor e certamente São Vicente vai ganhar. É um desafio muito grande para qualquer pessoa que assume neste momento um grupo de Carnaval. Mas se queremos salvar o nosso carnaval, para que seja no futuro um produto turístico, temos de nos unir. Por isso peço a união de todos” apela Lily Fortes.

O grupo Vindos do Oriente, bicampeão do Carnaval do Mindelo em 2017 e 2018, tem como enredo “Em busca da Pedra Filosofal” e vai ter como música “Sab ca ta due” da autoria da dupla Anísio/Jotacê.