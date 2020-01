Segunda Divisão: Amarante vence São Pedro e assume liderança isolada

27/01/2020 17:06 - Modificado em 27/01/2020 17:06

A formação do Amarante assumiu este fim-de-semana a liderança isolada do Campeonato Regional de São Vicente da 2ª Divisão ao vencer o São Pedro por 3-2.

Depois da paragem para a disputa dos jogos da Taça de São Vicente, o regional voltou com os jogos da terceira jornada, onde o Amarante assumiu as rédeas da prova, após vencer no domingo a formação da zona piscatória de São Pedro por 3-2. O Amarante chegou com isso aos 7 pontos, enquanto, o São Pedro amealhou a segunda derrota consecutiva e mantém os mesmos quatro pontos.

No entanto a jornada 3 arrancou no sábado, com o Calhau a impor a primeira derrota da época ao Ribeira Bote, ao vencer por 1-0. Um resultado que assegurou ao Calhau a terceira posição da prova com 4 pontos, ao passo que a equipa da Zona Libertada mantém os mesmos quatro pontos que tinha à entrada para esta jornada.

Ainda nesta jornada destaque para a vitória, sem espinhas, do Ponta d’Pom frente ao Corinthians por 3-0. O Ponta campeão do Torneio Abertura, soma agora 4 pontos e fica a três da liderança. Por sua vez o Corinthians, recém-despromovido à segundona, encaixou a sua segunda derrota consecutiva na prova e por isso, com apenas 1 ponto é o lanterna vermelha da competição.

Classificação após a 3ª Jornada: 1º- Amarante 7 pontos; 2º- Ponta d´Pom 4 pontos; 3º- Calhau 4 pontos; 4º- São Pedro 4 pontos; 5º- Ribeira Bote 4 pontos e 6º- Corinthians 1 ponto.