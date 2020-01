Campanha de limpeza “Soncent d’costa limpe” remove três camiões de lixo na zona de Salamansa

27/01/2020 16:33 - Modificado em 27/01/2020 16:33

A 5ª edição e primeira de 2020 da campanha de limpeza “Soncent d’costa limpe”, realizada no sábado (25/01) na zona de Salamansa, impulsionada pela associação ambiental Biosfera 1, recolheu três camiões de lixo e contou com a participação de mais de 150 voluntários.

As informações foram avançadas à Rádio Pública por Tommy Melo, presidente da Associação Biosfera 1 para a conservação da natureza em Cabo Verde, garantindo que o resultado desta primeira campanha de limpeza de 2020 é “fantástico” tendo em conta que até agora foi a que registou a maior adesão de voluntários e na qual maior quantidade de lixo foi recolhido.

“Tivemos vários grupos organizados, as Forças Armadas também estiveram presentes com 50 efetivos, e outros grupos organizados que não tinham o costume de participar e que aderiram também à causa. Portanto foi uma campanha muito boa e forte e conseguimos um resultado fantástico. Conseguimos retirar três camiões de lixo daquela zona que vai de Salamansa até atrás do palco da Baía das Gatas” ressalvou Melo.

Para Tommy Melo o lixo recolhido nesta campanha é diferente daquele recolhido na Praia Grande, vincando que se trata de lixo urbano, isto é, não tem proveniência do mar. “É o resultado das pessoas que passam os seus fins-de-semana na Baía e o lixo é carregado pelo vento e então depositado nestas zonas” sustenta Melo, ressalvando tratar-se de lixo que já ali estava há muito tempo.

O promotor do projeto garante que até ao Festival da Baía das Gatas, aprazado para decorrer de 14 a 16 de Agosto, espera-se deixar a costa mais limpa.Melo pede, no entanto, o engajamento das autoridades, mas também de patrocinadores para se juntarem a esta causa ambiental que teve início em 2019 e que se realiza no último sábado de cada mês.